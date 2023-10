Afbraak poffertjeskraam Grote Markt begonnen, oliebollenkraam opgebouwd

Foto: Denise Overkleeft

Op de Grote Markt is dinsdag begonnen met het afbreken van de poffertjeskraam van Trijnko Nijboer. Op dezelfde dag heeft de oliebollenkraam een plekje gekregen op de markt.

De poffertjeskraam was afgelopen zondag voor het laatst open. Sinds de jaren zeventig wordt deze kraam ieder jaar eind oktober afgebroken om daarna in het voorjaar weer terug te komen. Maar dat de kraam terug gaat komen is nu hoogst onzeker. De vergunning van Nijboer wordt door de gemeente per 1 januari ingetrokken. De Grote Markt wordt heringericht, en daarbij vindt men dat er geen plaats meer is voor de poffertjeskraam in de huidige vorm. Een veel kleinere kraam voor de oude V&D, die dagelijks wordt opgeruimd, is voor de gemeente wel een optie, maar daar wil Nijboer niet aan.

De oliebollenkraam is in de laatste weken van het jaar traditioneel op de Grote Markt te vinden. Vooral rond Oud en Nieuw staan er bij deze kraam altijd lange rijen. Daarnaast zullen er ook in diverse wijken en dorpen oliebollenkramen te vinden zijn.