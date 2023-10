Activiteiten tijdens Nacht van de nacht: ‘Van dineren bij kaarslicht tot sterren kijken’

De verlichting van de Martinitoren is zaterdagavond uitgeschakeld. Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Met de invoering van de wintertijd vindt traditioneel op de avond voorafgaand de Nacht van de Nacht plaats. In Groningen zijn er zaterdagavond verschillende activiteiten.

De negentiende editie van de Nacht van de Nacht wordt georganiseerd door de Natuur en Milieufederaties. Er wordt aandacht gevraagd voor de schoonheid van de nacht en de gevolgen van lichthinder. Door het hele land worden evenementen georganiseerd in het donker. Honderden bedrijven en gemeenten doven lichten van gebouwen en reclameverlichting.

Dineren bij kaarslicht

Bij eetcafé De Branderij in de Poelestraat kan bij kaarslicht gedineerd worden. Er zal geen kunstlicht branden, behalve de veiligheids- en werkverlichting. In de Oosterkerk aan de E. Thomassen à Thuessinklaan vindt een lezing plaats over de fascinerende natuur bij nacht. De lezing wordt verzorgd door bioloog Klaas Nanninga, die bezoekers kennis laat maken met nachtelijke natuurverschijnselen. Aan de Madijk in Eelderwolde wordt gemediteerd in De Onlanden. Bij de meditaties staat de aarde en het donker van de nacht centraal. De organisatie laat weten warme kleding mee te nemen omdat de activiteiten buiten plaatsvindten.

Sterren kijken

Op de Zernike Campus staan de deuren van de Blaauw Sterrenwacht wagenwijd open. “Bezoekers kunnen sterrenkijken en er zijn allerlei sterrenkundige activiteiten voor jong en oud”, laat de sterrenwacht weten. “Deze editie is voor ons extra bijzonder vanwege het 15-jarig bestaan van de Blaauw Sterrenwacht, en is er in de avonduren een gedeeltelijke maansverduistering te zien.”

Jong en oud

“Bij helder weer kunnen bezoekers sterrenkijken door verschillende telescopen. Onder andere de maan, sterrenclusters en de planeten Jupiter en Saturnus zijn te bewonderen. Ook als het weer niet meewerkt, is de sterrenwacht te bezichtigen. Dan worden opnames van het heelal getoond, die met de Gratama Telescoop van de Blaauw Sterrenwacht zijn gemaakt.” Daarnaast kunnen er lezingen gevolgd worden en kunnen de jongste deelnemers aan de slag in een astronomische knutselhoek.

Meer informatie over alle activiteiten vind je op de website van de Nacht van de Nacht.