Activiteiten Nacht van de Nacht in Oosterparkwijk brengen tweehonderd mensen op de been

Verhalenverteller Anke Odinga bij de Gorechtkade tijdens de Nacht van de Nacht. Foto: Rozan Vergeer

De activiteiten rond de Nacht van de Nacht in de Oosterparkwijk zijn een groot succes geworden. Volgens de organisatie kon men zeker tweehonderd belangstellenden verwelkomen.

“We hadden zowel een actief als informatief programma bedacht”, vertelt Mathilde Boersema van de organisatie. “Ongeveer vijftig mensen hebben een wandeling gemaakt. Toen het begon te schemeren verzamelde men zich bij de Oosterkerk aan de E. Thomassen à Thuessinklaan. Wijkbewoner Frans Geubel nam de mensen mee op een verrassende wandeling door de wijk.”

“Warme chocolademelk”

“Onderweg werden de deelnemers getrakteerd op gedichten van C’rienke Antuma, en vertelde Anke Odinga een verhaal over haar spannende avonturen in Schotland die ze daar bij nacht beleefde. In de donkerste bosjes van het Oosterpark stond het wijkkoor verscholen. Zonder hen te zien, zette hun gezang alle zintuigen op scherp. De wandeling eindigde bij de Oosterkerk waar de vuurkorf brandde, warme chocolademelk klaar stond en lekkernijen in dierenfiguren ook de jongste bezoekers verrasten.”

Tekst gaat verder onder de foto:





Klaas Nanninga geeft een lezing in de Oosterkerk tijdens de Nacht van de Nacht. Foto: Rozan Vergeer

“Bioloog Klaas Nanninga nam de toehoorders mee het heelal in”

In de Oosterkerk waren ook activiteiten. “Bioloog Klaas Nanninga gaf vier verschillende lezingen over de natuur bij nacht. Op boeiende wijze vertelde hij over slapende en actieve dieren en planten in de nacht. Ook nam hij zijn toehoorders mee het heelal in. Sterren en planeten schitterden op de projectieschermen naast het orgel. Tijdens de laatste lezing filosofeerden de bezoekers over wat duisternis voor hen zelf betekent, en gaf Klaas zijn kijk op Gods aanwezigheid in het donkerste van zijn eigen leven.”

“Mooie ontmoetingen”

Boersema vertelt dat er tussen elke lezing ruimte was om een wandeling te maken of om verhalen en gedichten aan te horen. “Wie liever in de kerk bleef, kon naar de rustige folk- en rootsmuziek van het 20-jarige muzikale talent Tiemen Bosma luisteren. Zijn zang en gitaarspel zorgden ervoor dat bezoekers zelfs na de laatste lezing nog niet naar huis wilden. Gelukkig werd de klok verzet en konden ze daardoor een uur langer van de donkere nacht genieten. Al met al kunnen we terugblikken op een hele mooie avond, waarbij er kennis is uitgewisseld, maar er ook mooie ontmoetingen hebben plaatsgevonden en mensen elkaar hebben leren kennen.”

Nacht van de Nacht

De Nacht van de Nacht is een initiatief van de Nederlandse provinciale milieufederaties. Op deze avond en nacht doven een aantal gemeentes, bedrijven en huishoudens hun verlichting om aandacht te vragen voor lichtvervuiling en energiebesparing op verlichting. Lichtvervuiling is een groeiend probleem in Nederland. Door overmatige verlichting wordt het natuurlijke donker verstoord, wat negatieve gevolgen heeft voor mens en natuur. Lichtvervuiling kan leiden tot slaapproblemen, verstoring van de biodiversiteit en verspilling van energie.