Aantal uitkeringen vrijwel gelijk gebleven; veel vraag naar personeel voor verduurzaming

Foto: Gerrit de Haan

Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen is de afgelopen maand vrijwel gelijk gebleven. Dat blijkt uit gegevens van uitkeringsinstantie UWV.

De afname van het aantal uitkeringen was het hoogst in de uitzendsector. De hoogste toename kwam uit de overige commerciële dienstverlening. Op jaarbasis is de WW in ons land met 2 procent gestegen. De werkloosheid in ons land is voor de vijfde maand op rij opgelopen. Volgens het CBS komt dat door de slecht draaiende economie.

Vanwege het Klimaatakkoord is de industrie flink aan het verduurzamen. Er zijn dan ook veel vakmensen nodig op het gebied van procestechniek, werktuigbouw, elektrotechniek en ICT. Het gaat onder meer om monteurs van industriële machines en installaties, ontwerpers van ICT-systemen en tekenaars werktuigbouw. Voor deze functies staan veel vacatures open.