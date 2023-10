Aangepaste busdienstregeling vanwege Zuidlaardermarkt

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Komende week vinden de Zuidlaardernacht en de Zuidlaardermarkt plaats. Dat heeft gevolgen voor de busdienstregeling, ook vanuit Groningen.

Lijn 5 stopt niet aan de Brink in Zuidlaren tijdens de Zuidlaardernacht (maandagavond en dinsdagnacht) en de Zuidlaardermarkt, die komende dinsdag plaatsvindt. Een alternatieve halte is die aan de Julianalaan. Tijdens de marktdag stoppen bussen helemaal niet in het drop en rijden, na een stop bij de P+R aan de N34 direct door naar Annen. Tussen de P+R en de Julianalaan worden pendelbussen ingezet. Lijn 51 stopt ook niet aan de Brink, maar bij een tijdelijke halte bij de brandweerkazerne.

Qbuzz zet op maandagavond een extra nachtbus in tussen Stad en Zuidlaren. Meer informatie en vertrektijden van deze buslijn zijn hier te vinden.