Een groen, leefbaar, welvarend Groningen zonder bevingen; volgens het SPG is dat waar Groningers over dromen

Directeur-bestuurder Roos Jelier en onderzoeker Femke de Haan reiken het jubileummagazine van het SPG uit aan gedeputeerde Tjeerd van Dekken - Foto via Sociaal Planbureau Groningen

Behoud van het unieke Groninger landschap, verduurzaming, een veerkrachtige en welvarende provincie zonder aardbevingen, minder armoede en goed bereikbare zorg en openbaar vervoer. Het is slechts een greep uit de resultaten van een onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen naar de idealen en dromen van Groningers voor de toekomst.

Het onderzoek werd gehouden onder leden van het Groninger Panel en gepubliceerd in het jubileummagazine van het SPG, ter ere van het 10-jarig bestaan. Leden van het Groninger Panel stuurden ruim 2.000 dromen en idealen in over de toekomst van Groningen, onderverdeeld in 3 thema’s; Groen & Duurzaam, Sterk & Stabiel en Sociaal & Zorgzaam.

Volgens het SPG gaan veel dromen over het klimaat en milieu. Behoud van het unieke Groninger landschap is volgens het SPG belangrijk voor de deelnemers, met daarnaast verduurzaming. In veel dromen staat ook de aardbevingsproblematiek centraal. Naast het oplossen van de problematiek zijn ook het stimuleren van werkgelegenheid en het bieden van goed onderwijs belangrijk, aldus de onderzoekers. Daarnaast willen Groningers een prettige leefomgeving, met daarin goede zorgvoorzieningen en openbaar vervoer, maar ook een goede aanpak van armoede in de provincie.

De onderzoekers van het SPG concluderen daarnaast dat veel Groninger jongeren een sterke band voelen met de provincie. Bijna de helft van de jongeren verwacht over twintig jaar nog steeds in de provincie te wonen. Pas als ze ouder worden komt een verhuisintentie vanwege studie of baan vaker ter sprake, aldus onderzoeker Femke de Haan: “Om jongeren echt te behouden voor de provincie is het niet alleen belangrijk voldoende studie- en carrièremogelijkheden te bieden in de regio. Maar laat jongeren ook echt meedenken en meepraten over mogelijke woonlocaties voor jongvolwassenen en over de inrichting van de buurt. Dit vergroot de kans dat jongeren later in Groningen blijven.”