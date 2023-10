Hommage aan overleden Friends-acteur Matthew Perry uit Martinitoren

Foto: Chris Bakker

Uit het carillon van de Martinitoren klinkt rond het dinsdagmiddaguur het nummer I’ll be there for you’ van The Rembrandts. Daarmee brengt stadsbeiaardier Bob van der Linde een ode aan Friends-acteur Matthew Perry.

Van der Linde sprak dinsdagochtend over de hommage aan Perry in het radioprogramma Edwin op Noord. Perry werd afgelopen zaterdag dood gevonden in de jacuzzi bij zijn woning in Los Angeles. De acteur (54) werd bekend dankzij zijn rol in de sitcom Friends, waarin de rol van Chandler vertolkte.

Van der Linde bracht de openingstune van de televisieserie afgelopen zondag al ten gehore in de Martinikerk in Sneek. Dinsdagmiddag om 12.00 uur doet de stadsbeiaardier van Groningen dat nogmaals op het carillon van de Martinitoren.