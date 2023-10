LTO Noord komt met vertrouwenspersoon tegen ondermijning bij boeren

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

LTO Noord krijgt steeds meer signalen van leden die zeggen benaderd te zijn voor het huren van leegstaande schuren. LTO Noord trekt daarom aan de bel voor een veilig buitengebied.

Bij de ondernemersorganisatie voor land- en tuinbouwers begint daarom in december een vertrouwenspersoon, waar boeren en tuinders terecht kunnen als ze last hebben van ondermijning. Het platteland wordt door drugscriminelen gezien als een walhalla. Zij benaderen bedrijven met (leegstaande) schuren die zij kunnen gebruiken voor opslag van illegale zaken. Er is veel ruimte en weinig toezicht en veel boeren kunnen wel wat extra geld gebruiken.

Volgens LTO Noord herkennen boeren de signalen van ondermijning niet altijd. Bovendien kennen ze niet alle verantwoordelijkheden als ze hun schuur verhuren. LTO Noord doet een oproep aan overheden om maatwerk te bieden als het gaat om herbestemming van schuren. Als provincies snel meewerken, kunnen schuren afgebroken of omgebouwd worden.

De vertrouwenspersoon wordt het eerste laagdrempelige aanspreekpunt bij vragen van boeren, en bij verdachte situaties. Hij kan informatie geven over wat ondermijning is, hoe je het kunt herkennen en wat er tegen te doen is.