Verzoek aan weggebruikers: laat de auto tussen maart en september 2024 staan

Groningen Bereikbaar doet nu al een oproep aan weggebruikers om de auto tussen 22 maart en september volgend jaar zoveel mogelijk te laten staan.

Vanaf september 2024 kan het verkeer voor het eerst zonder verkeerslichten over de vernieuwde zuidelijke ringweg rijden. Voor het zover is moet eerst het nieuwe knooppunt Julianaplein worden aangesloten op de A7, de A28, het Vrijheidsplein en het Europaplein. Dit betekent dat weggebruikers eerst te maken krijgen met vijf maanden verkeershinder.

Om het verkeer te laten doorstromen moeten er elke dag 80 duizend auto’s minder in en rond Groningen rijden; een reductie van 20 procent. Lukt dat niet, dan loopt het verkeer gegarandeerd vast. Vandaar de dringende oproep om het reisgedrag aan te passen en de auto zoveel mogelijk te laten staan. Groningen Bereikbaar gaat hier over in gesprek met bedrijven en organisaties, om thuiswerken, reizen met de fiets of het openbaar vervoer onder de aandacht te brengen.

Ook dit jaar zijn er nog diverse afsluitingen vanwege werkzaamheden. Het gaat om de westelijke en zuidelijke ringweg.