4 Mijl uitverkocht: 23.000 mensen doen zaterdag en zondag mee

Foto via Dwars door Groningen (Golazo Noord-Nederland)

Vijf dagen voor het eerste startschot tijdens het weekend van de 4 Mijl van Groningen zijn alle startbewijzen vergeven. Dat laat de organisatie van het jaarlijkse hardloopevenement dinsdag weten.

Dat betekent dat er dit jaar zo’n 23.000 deelnemers aan de start, verdeeld over het hoofdevenement op zondag en de alternatieve 4Mijl4You op zaterdag. De organisatie liet in mei al weten dit jaar te gaan voor een recordaantal deelnemers voor de afgelopen jaren en dat is gelukt.

“Het is geweldig om te merken dat de Menzis 4 Mijl van Groningen zo leeft in Groningen en omstreken”, vertelt projectmanager Johan Meijer van organisator Golazo Noord-Nederland. “Je ziet veel mensen trainen en ik hoor veel bekenden die aan de start staan aankomende zondag. Het laat zien dat de 4 Mijl echt een event is voor iedereen. Van jong tot oud. Meedoen met vrienden, familie of collega’s. Het echte 4 Mijl gevoel!”

Wouter Bos schiet wedstrijdlopers weg

Het weekend van de Menzis 4 Mijl van Groningen wordt op zaterdag 7 oktober afgetrapt door de Menzis 4Mijl4You, waarbij deelnemers het traditionele parcours van de 4 Mijl op een unieke wijze afleggen. Dat gebeurt bijvoorbeeld wandelend, skatend, fietsend of in een rolstoel. Op zondag klinkt het eerste startschot voor de Mini 4 Mijl, bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar. Samen met ouders, verzorgers of coaches leggen zij 800 meter van het wedstrijdparcours af.

Oud-minister Wouter Bos (PvdA) is inmiddels directeur van hoofdsponsor Menzis en daarom mag hij om 13.00 uur de wedstrijdlopers wegschieten. Bij de vrouwen gaan onder meer Maureen Koster, Diane van Es en Silke Jonkman als favoriet beginnen aan de wedstrijd. Bij de mannen krijgt thuisfavoriet Tom Hendrikse concurrentievan Filmon Tefsu, Abdirahman Mohamed, Edwin Sjerps, Nicolaï Saké, Kevin Schauwaers en Matthias Gombeer.