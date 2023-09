Zwembad Ten Boer trekt 33.000 bezoekers: “Langer openblijven is erg lastig”

Foto: zwembad De Blinkerd / Ten Boer

Het zwemseizoen in Ten Boer zit er op. Zondag gingen de deuren van zwembad De Blinkerd voor het laatst open.

“Ik snap heel goed dat mensen het misschien gek vinden”, vertelt voorzitter Peter Redeker van het zwembad. “Het wordt komende week prachtig mooi weer. En het was geweldig geweest als we nog wat langer open hadden gekund, maar dat is erg lastig. Ons seizoen loopt van eind april tot begin september. Om een zwembad te kunnen openen heb je vrijwilligers nodig. Een deel van die vrijwilligers is vanaf deze week bijvoorbeeld weer nodig in de zwembaden in de stad. Een ander deel gaat op vakantie. En ik moet ook eerlijk zeggen dat de vrijwilligers na vier maanden hard werken ook wel een beetje toe zijn aan wat rust.”

Peter Redeker (De Blinkerd): “Het weer in de zomervakantie viel tegen”

In Ten Boer kijkt men met gemengde gevoelens terug op het afgelopen seizoen: “We hebben 33.000 bezoekers mogen ontvangen. Met dat aantal draaien we quitte, om het zo maar even te zeggen. Dus dat is super mooi. Maar qua zomer. De aanloop was heel mooi. In juni hadden we prachtig mooi weer, en was het flink druk. Maar tijdens de zomervakantieweken, toen viel het qua weer toch wat tegen.”

“Op zondag tweehonderd bezoekers”

Het zwembad langer openhouden levert volgens Redeker ook weinig op: “Neem afgelopen weekend. Het was mooi weer. Maar op zondag hadden we maar tweehonderd bezoekers. Misschien is het een vorm van zomermoeheid? Of dat de focus inmiddels weer volledig gericht is op het weer naar het werk of school gaan.” Wel zijn er in De Blinkerd de komende week nog twee activiteiten. Op zaterdag organiseert sportrecreatie Ten Boer een triatlon, en later op die dag kunnen honden met baasjes in het zwembad zwemmen.

Maurits Spoormans (Zomerbad Peize): “Mensen vroegen, kunnen jullie niet langer openblijven?”

In dit artikel maken we ook een klein uitstapje buiten onze gemeente. Aan de Smeerveensedijk in Peize is Zomerbad Peize gevestigd. Een zwembad waar we zondag ten onrechte van gemeld hebben dat men voor de laatste dag open was. “Ik las het, en ik dacht dat klopt niet, want we zijn nog open”, lacht penningmeester Maurits Spoormans van het zwembad. “Tot enkele jaren geleden was het wel altijd begin september einde seizoen. Maar wat we zien is dat september vaak nog heel mooi weer biedt. En er kwamen toen vragen van mensen die zeiden, kunnen jullie niet openblijven? Daar zijn we over na gaan denken, en sinds twee jaar zijn we nu tot half september geopend.”

“Hopelijk maken de komende weken nog wat goed”

Het mooie weer is in Peize ook welkom. “Als we naar dit seizoen kijken, dan heeft juni heel mooi weer gebracht. Het was hier toen ook erg druk. Maar daarna kwam de klad er in. De temperaturen waren redelijk, maar het was geen zomerweer. En wil je het zwembad vol krijgen, dan heb je warmte en veel zon nodig. Dus qua bezoekersaantallen lopen we wat achter. Wellicht komen we financieel ook een beetje tekort, maar het is absoluut geen dramaseizoen. De komende week gaat mooi weer bieden, en dat kan ook zeker nog wat goed maken.”

“Winterklaar maken”

En wat als het na 16 september ook mooi weer blijft? Kan het zwembad in Peize dan nog langer openblijven? “Nee, dat gaat niet. Je hebt vrijwilligers nodig, die het zwembad runnen maar ook de veiligheid in het oog houden. Daarbij werken we samen met het zwembad in Norg. De komende twee weken krijgen we de planning goed rond, maar daarna is het personeel weer volop in Norg nodig. En er spelen ook andere redenen. Je wilt het zwembad bijvoorbeeld winterklaar maken. En er zijn wat onderhoudswerkzaamheden nodig. We kunnen heel veel zelf, maar voor deze werkzaamheden hebben we een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld. Die afspraken staan in de agenda. Dus op 16 september is het echt de laatste dag.”

Het zwembad in Peize is deze week van 10.00 tot 17.00 uur geopend.