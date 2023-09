Zwembad De Papiermolen sluit seizoen met traditionele hondenplons

Foto: gemeente Groningen - Papiermolen

In openluchtzwembad De Papiermolen kan zondag voor het laatst gezwommen worden dit seizoen. Het seizoen wordt traditioneel afgesloten met de hondenplons.

Het seizoen voor De Papiermolen startte op 29 april. Op zondag 3 september, het weekend dat de zomervakantie in het Noorden eindigt, kan er voor de laatste keer gezwommen worden. Vanaf 18.30 uur zijn baasjes met hun honden welkom. “Het is echt de allerlaatste seizoensactiviteit, omdat, als je honden in het water laat, dan wordt het water al snel vies”, laat de organisatie weten. “En het is elk jaar een groot succes. Waarbij ik wel eerlijk moet bekennen dat de baasjes het vaak leuker vinden dan de dieren zelf.”

De hondenplons duurt tot 20.30 uur. Baasjes betalen 2,50 euro. Voor abonnementshouders is het festijn gratis. Daarna gaat het zwembad voor een aantal maanden op slot.

Verslaggever Paul Blom maakte vorig jaar een reportage over het hondenzwemmen: