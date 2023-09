Zuidelijke brug Oostersluis open voor reparatie, verkeersdrukte rond andere overweg bij opening

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Eén van de twee bruggen rond de Oostersluis staat dinsdagmiddag in storing. Dat zorgt voor flinke verkeersdrukte rond de andere overweg als ook deze brug open moet.

De zuidelijke brug staat open en is afgezet met hekken. Volgens woordvoerster Baudien Schaafsma van Rijkswaterstaat is de brug open gezet vanwege een reparatie: “De brug kent al een paar maanden problemen. Wanneer de brug zakt na een opening, valt soms de druk weg. Daardoor komt het brugdek schokkend naar beneden. Daarom hebben we vandaag besloten om het euvel na te kijken. De oorzaak is inmiddels gevonden en we zijn bezig met de reparatie.”

Ook Rijkswaterstaat ziet dat de open brug voor wat verkeershinder zorgt aan de noordzijde van de Oostersluis. Bij openingen van de noordelijke brug staan lange rijen auto’s en fietsers te wachten.