Zorgen bij Henk Nijboer (PvdA) over ‘verpatsen’ NAM: ‘Lijkt erop alsof Shell en Exxon onder ‘Groningen’ uit willen komen

Foto: PvdA

“Het lijkt erop dat Shell en Exxon NAM laten afzinken en zo proberen onder hun verantwoordelijkheid uit te komen.” Deze voorzichtige conclusie lijkt Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) te trekken uit de verkoopplannen die Shell en Exxon hebben voor bepaalde onderdelen van de NAM.

Nijboer diende dinsdag schriftelijke vragen in bij demissionair staatssecretaris Vijlbrief, naar aanleiding van de bekend geworden overnamekandidaat voor haar offshore-activiteiten en kleinere olie en gasvelden. Naar verluidt zou het Canadese Tenez deze NAM-onderdelen over willen nemen.

De belofte van aandeelhouders Shell en Exxon, die bij de aankondiging van de verkoop stelden dat verkoop geen gevolgen zou hebben voor de afhandeling van ‘Groningen’, is volgens Nijboer niet vanzelfsprekend: “Shell en Exxon verdienden decennia miljarden aan Groningen en nu de bodem in zicht is dreigen ze de hielen te lichten.” Nijboer vermoedt dat het opknippen van de NAM in verschillende onderdelen een strategie is voor de oliegiganten om onder hun verantwoordelijkheid voor Groningen uit te komen: “Het lijkt erop dat Shell en Exxon NAM laten afzinken.”

Vijlbrief moeten daarom alles in het werk stellen om de twee olie- en gasbedrijven aan hun verantwoordelijkheid te houden en te voorkomen dat het Rijk met de financiële afhandeling blijft zitten. Een zaak starten bij de Ondernemingskamer zou dan een optie zijn, draagt Nijboer aan. Het vertrekkende PvdA-Kamerlid wil daarnaast dat Vijlbrief Shell en Exxon op het matje roept en ‘juridisch aard- en nagelvast’ vastlegt dat de oliebedrijven niet ontlopen. “Nu niet en over tientallen jaren nog niet”, besluit Nijboer.