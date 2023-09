‘Zondag veel zon, komende dagen droog en nazomers warm’

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Na de regen van de afgelopen week volgen er de komende dagen een paar droge dagen waarbij de zon zich regelmatig laat zien. Met temperaturen rond de 21 graden voelt het een beetje nazomers aan.

Zondag is er veel zon. De wind komt uit zuidelijke richtingen en is zwak. De maximumtemperatuur loopt op naar 18 of 19 graden. In de avond, en in de nacht naar maandag, kan er wat bewolking ontstaan. De minimumtemperatuur komt rond de 12 of 13 graden te liggen. Ook op maandag is er veel zon, hoewel er gaandeweg de dag wel wat bewolking over zal trekken. Het blijft droog en het wordt 20 of 21 graden.

Op dinsdag zijn de veranderingen klein. Zon en bewolking wisselen elkaar af, en het wordt 20 of 21 graden. Op woensdag lijkt de bewolking wat nadrukkelijker aanwezig, het blijft wel droog. Dan kan het 21 of 22 graden worden.