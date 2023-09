‘Zondag veel bewolking, komende week buien en harde wind’

Foto: Joris van Tweel

De fraaie nazomer lijkt ten einde. De komende dagen neemt de kans op buien toe, en ook gaat de wind aanhalen.

Zondag begint de dag met bewolking. Zo nu en dan komt de zon even tevoorschijn. In de middag is er kans op een bui. Bij een zwakke wind uit oostelijke richting wordt het 21 of 22 graden. De nacht van zondag op maandag verloopt grotendeels helder, waarbij de minimumtemperatuur rond de 18 graden komt te liggen. Op maandag is er meer ruimte voor de zon. Wel is er verspreid over de dag kans op een bui. Daarbij is ook onweer mogelijk. De wind, die uit het zuidwesten komt, haalt aan naar matig. Het wordt 22 graden.

Op dinsdag zijn de veranderingen klein. Er vallen enkele buien, en er waait een forse zuidwester. Het wordt dan 17 of 18 graden. Op woensdag lijkt de zon meer ruimte te krijgen, blijft het droog, en kan het 21 graden worden.