‘Zondag erg warm, vanaf dinsdag kans op regen- en onweersbuien’

Foto: Sebastiaan Scheffer

De warme nazomer duurt nog even voort. Op zondag en maandag kan het nog erg warm worden. Vanaf dinsdag is er een toenemende kans op regen- en onweersbuien.

Zondag begint de dag met de kans op mist. De zon zal echter al snel tevoorschijn komen. De dag zal zonovergoten gaan verlopen. Bij weinig wind loopt de maximumtemperatuur op naar 28 of 29 graden. Lokaal is wellicht de tropische 30 graden mogelijk. In de avond blijft het lang warm. De nacht van zondag op maandag verloopt helder, waarbij de minimumtemperatuur rond de 19 of 20 graden komt te liggen.

Op maandag volgt er nog een warme dag. Het wordt opnieuw 28 of 29 graden. Er is kans op wat lichte bewolking, maar het blijft wel droog. Vanaf dinsdag komt er een kentering. In de nacht van maandag op dinsdag is er al kans op een bui. Overdag zijn er verspreid over de dag buien mogelijk die gepaard kunnen gaan met onweer. Met 24 of 25 graden wordt het al wat koeler. Op woensdag komt de maximumtemperatuur rond de 20 graden te liggen. Ook dan is er kans op regen.