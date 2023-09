Zomerstremming Ring-Zuid komt ten einde; dit gaat er de komende dagen veranderen

Na bijna ruim anderhalve maand aan werkzaamheden en bijbehorende afsluitingen komt er vanaf vrijdag een einde aan de grote zomerstremming op en rond de zuidelijke ringweg.

Oostzijde ringweg weer helemaal open

Eén van de grootste klussen van deze zomer vond plaats tussen de Europaweg en knooppunt Euvelgunne. De weg was zeven weken in beide richtingen afgesloten, met name vanwege de grote werkzaamheden aan de Euvelgunnerbrug. De kelder onder het viaduct is opnieuw ingericht, het nieuwe beweegbare deel van de brug is geplaatst over het Winschoterdiep en de apparatuur voor de brugbediening is vervangen. Daarnaast is ook een aantal andere technische installaties geïnstalleerd en getest. Het brugdek heeft inmiddels ook een nieuwe laag asfalt.

Met de heropening van aanstaande vrijdag gaat ook de zuidelijke ringweg weer in beide richtingen open tussen Euvelgunne en de Europaweg. Vrijdagochtend kan het verkeer weer ongehinderd vanaf het Julianaplein naar Euvelgunne. Vrijdagavond gaat de weg ook weer helemaal open in de andere rijrichting. Een nieuwe afrit vanaf de zuidelijke ringweg naar de Europaweg is vanaf aanstaande vrijdagochtend ook te gebruiken. De opening van deze afrit is een ‘belangrijke mijlpaal voor het project Aanpak Ring Zuid en voor de bereikbaarheid van het oostelijke deel van de stad Groningen’, zo stelt Groningen Bereikbaar.

Niet alleen aan de Euvelgunnebrug en de afrit is gewerkt. Op het traject zijn nieuwe lichtmasten en een groene middenberm geplaatst. Er ligt een nieuwe laag asfalt over twee losstaande rijbanen, waardoor een bredere weg is ontstaan om meer verkeer te kunnen verwerken. Ook de boog die de oostelijke ringweg met de zuidelijke ringweg verbindt, ligt nieuw asfalt.

Wegen open en wegen dicht aan westkant ring-zuid

Aan de andere kant van de ringweg, bij de aansluiting met de westelijke ringweg, is ook flink wat werk verzet. Daar gaan maandagochtend weer een aantal wegen open, waaronder een nieuwe afrit vanaf de zuidelijke ringweg naar de Laan Corpus den Hoorn en het Martini Ziekenhuis, bestemd voor verkeer vanuit de richting Drachten. Hier was tot nu toe alleen een tijdelijke afrit voor de hulpdiensten beschikbaar, al het andere verkeer moest doorrijden naar het Julianaplein en via de A28 en de afrit Groningen-Zuid. De afrit was sinds halverwege april dicht. Inmiddels ligt er een nieuwe afrit, verhoogd opgebouwd met de inmiddels bekende piepschuimblokken. Er is nieuwe afwatering aangebracht en er zijn tussenmuurtjes en geleiderails aangelegd.

Ook het verkeer vanuit Drachten wat er bij de volgende afslag af moet, in de richting van de westelijke ringweg, krijgt het vanaf maandag makkelijker. Deze verkeersstroom kan vanaf vrijdag weer afslaan naar het Vrijheidsplein om bij de N370 uit te komen. De afgelopen weken was voor dit verkeer een omrit nodig via Hoogkerk en het Hoendiep. De afsluiting van deze afrit had te maken met werkzaamheden aan de eerder genoemde afrit naar de Laan Corpus den Hoorn.

Ring-West naar Drachten wordt makkelijker, naar Julianaplein geenszins

Volgende week donderdag gaat de nieuwe rechtstreekse verbinding van Ring West naar de A7 in de richting van Drachten open. Dat betekent dat het verkeer vanaf de westelijke ringweg richting Drachten niet meer via de rotondes bij de Laan Corpus den Hoorn hoeft te rijden, maar via een rechtstreekse weg de N7 op kan. Om deze aansluiting goed in te kunnen richten, moet de westelijke ringweg van maandag tot en met donderdag helemaal dicht voor deze verkeersstroom. Daarna is wachten bij de rotonde in de spits verleden tijd, aldus Aanpak Ring-Zuid.

Woensdag komt er wel een vervelende afsluiting terug op dit traject. De aansluiting van de westelijke ringweg naar de rotondes bij het Stadspark is dan voor lange tijd gesloten. De komende maanden wordt gewerkt aan de verbindingsboog van de westelijke ringweg naar het Julianaplein. Tot die tijd is er geen aansluiting tussen de westelijke ringweg en het Julianaplein. Omrijden zal dan moeten via het inmiddels bekende ‘rondje ringwegen’, of door de zuidelijke ringweg in de andere richting op te gaan en bij Hoogkerk via de op- en afritten terug te rijden.

Deze omleidingsroute wordt er de komende maanden niet bepaald rustiger op. De noordelijke ringweg krijgt de komende maand namelijk ook een forse onderhoudsbeurt, met verschillende stremmingen tot gevolg. Voor doorgaand verkeer blijft wel altijd één rijstrook beschikbaar, maar een beperkt aantal rijstroken en afgesloten op- en afritten zorgen op piekmomenten nu al voor aanzienlijke verkeersdrukte.