Zomerstop amateurs voorbij, clubs in actie voor districtsbeker

Foto Andor Heij. Gorecht - Oranje Nassau

De zomerstop voor de meeste amateurvoetbalverenigingen is voorbij. De poulefase van de noordelijke districtsbeker begint dit weekeinde en er staan voor de liefhebbers een paar leuke wedstrijden op het programma.

De eerste en tweedeklassers zijn in poules van vier bij elkaar ingedeeld en de bovenste twee gaan naar de knock-out fase. Voor de derde klasse en lager geldt dat alleen de nummer één verder gaat.

In één poule zitten vier clubs uit de gemeente Groningen. Die ontmoeten elkaar zaterdag. Tweedeklasser Gorecht speelt in Haren om 15.00 uur tegen eersteklasser Oranje Nassau en tweedeklasser FC Lewenborg speelt om 16.00 uur thuis tegen eersteklasser Velocitas 1987.

Eersteklasser PKC’83 en tweedeklasser VV Groningen zijn ingedeeld met de tweedeklassers GOMOS uit Norg en Rolder Boys. PKC speelt zaterdag om 17.00 uur thuis tegen GOMOS en VVG op dezelfde tijd uit tegen Rolder Boys.

Eersteklasser GRC Groningen speelt zaterdag om 17.00 uur bij tweedeklasser Bedum. Tweedeklasser Stadspark speelt in die poule uit. Dat gebeurt ook om 17.00 uur tegen eersteklasser Winsum.

Eersteklasser GVAV Rapiditas speelt om 17.00 uur uit tegen competitiegenoot Hoogezand. In deze poule spelen ook de tweedeklassers Helpman en Forward. Die ontmoeten elkaar zondag om 14.00 uur op de Esserberg.

Competitie

Op dezelfde tijd en ook op sportpark Esserberg speelt Be Quick 1887 de tweede competitiewedstrijd in de vierde divisie D tegen Longa’30 uit Lichtenvoorde. Voorafgaand aan de wedstrijd opent wethouder Inge Jongman het nieuwe kunstgrasveld in het stadion van Be Quick.