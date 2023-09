Zo rijdt het verkeer vanaf donderdagochtend vanaf de westelijke ring richting Drachten

Foto: Joris van Tweel

De grote zomerstremming voorbij, maar van werkzaamheden is Groningen nog lang niet af. Er is deze week wel een lichtpuntje voor verkeer wat vanaf de westkant van Stad de zuidelijke ringweg op wil: vanaf donderdagochtend is een rit over de rotonde bij de Laan Corpus den Hoorn niet meer nodig.

Vanaf donderdag rijdt het verkeer over een nieuw definitief stukje Ring Zuid en West. Via een hoge verbindingsbocht voor het Gasuniegebouw, gebouwd op de inmiddels bekende piepschuimblokken, gaat het verkeer vanaf donderdag vanaf de westelijke ringweg richting Drachten. Wachten bij de rotonde in de spits is vanaf dan dus verleden tijd.

Maar daarvoor moet deze week nog wel wat werk worden verzet: een laatste stuk tijdelijk asfalt moet nog worden gelegd. Ook moeten er nog lijnen en barriers worden gezet op de aansluitende stukken. Ook worden de banen van de westelijke ringweg weer een stukje naar het oosten verschoven, zodat er aan de andere kant meer ruimte komt om te werken.

De nieuwe verbinding naar de A7 is onderdeel van het nieuwe, volledig ongelijkvloerse Vrijheidsplein, met een eigen rijbaan voor elke verkeersstroom. Als de nieuwe verbindingsboog richting Drachten open is, gaat aannemerscombinatie Herepoort verder met de verbindingsboog van de westelijke ringweg naar het Julianaplein. In het voorjaar van 2024 moeten de werkzaamheden aan de ringweg op deze plek klaar zijn.