Zestig jonge vluchtelingen binnenkort opgevangen in Hanze Plaza

Foto via Google Maps - Streetview

De gemeente Groningen gaat zestig alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen in congres- en zalencentrum Hanze Plaza aan de Protonstraat.

Omdat dit pand de komende twee maanden verbouwd moet worden, kunnen zo’n dertig jongeren voorlopig terecht in de opvanglocatie aan de Europaweg. Die verblijven nu nog bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.

De gemeente Groningen had met het Rijk afgesproken om twintig kinderen en jongeren op te vangen. Op verzoek van het Rijk kunnen in Hanze Plaza straks zestig minderjarigen terecht. Er is namelijk een groot tekort aan opvangplekken voor deze jongeren.

Het pand moet nog geschikt worden gemaakt voor bewoning. Dat gaat zo’n twee maanden duren. In de tussentijd kunnen ongeveer dertig alleenstaande minderjarige vluchtelingen tijdelijk naar de locatie aan de Europaweg.

De opvanglocatie in Hanze Plaza is voor maximaal twee jaar. De jongeren moeten daarna naar het asielzoekerscentrum aan de Sint Petersburgweg. Die locatie biedt nu plaats aan honderd vluchtelingen. Het centrum biedt na uitbreiding plaats aan zeshonderd personen.