Zestien jaar cel geëist tegen verdachte dodelijke schietpartij Haddingestraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Zestien jaar cel. Die eis legde het Openbaar Ministerie woensdag voor aan de rechtbank, voor Jarich M, de man die ervan wordt verdacht dat hij vorig jaar juli met een kogelregen zorgde voor de dood van Leeuwarder André Tromp in de Haddingestraat.

Het OM vervolgt M niet voor moord met voorbedachte rade, maar voor doodslag op het destijds 48-jarige slachtoffer. Daarnaast vindt het OM dat ook zeven andere pogingen tot doodslag zijn bewezen. Ook vervolgt het OM de verdachte voor verboden wapenbezit.

M. stond woensdag terecht voor de dodelijke schietpartij, waarbij een confrontatie tussen een vrijgezellengroep uit Leeuwarden en de verdachte leidde tot een kogelregen. Naast het dodelijke slachtoffer liepen ook twee andere mannen verwondingen op. De aanleiding voor de confrontatie en de schietpartij was volgens het OM een ruzie in een café in de straat. Na de ruzie vertrok M op de fiets en haalde zijn auto op. Volgens het OM zat daar zijn vuurwapen in. Nadat M opnieuw de kroeg in gaat, loopt de ruzie uit de hand en voltrekt zich een confrontatie op straat tussen de groep vrienden en de verdachte, met de dodelijke schietpartij tot gevolg.

OM: ‘Geen sprake van noodweer’

De verdachte vindt dat hij handelde uit noodweer, omdat hij werd belaagd door de grote vrijgezellengroep. Dat ziet de openbaar aanklager anders: “Er waren zoveel andere oplossingen dan schieten en het was geen situatie waarbij verdachte zich tegen een aanval moest verdedigen. (…) Er waren heel reële en redelijke mogelijkheden om zich te onttrekken aan de situatie.”

M verklaarde na zijn aanhouding ook dat hij werd geschopt en geslagen door de groep Friese feestgangers en dat hij daarom geen andere uitweg zag dan van zich af te schieten. Maar daar is volgens geen bewijs voor te vinden. Het OM vindt dat M de vriendengroep zelf heeft uitgedaagd en bedreigd. “Het duurt daarna nog even voordat een deel van de vrijgezellengroep achter hem aan gaat”, vervolgt het OM. “Daarbij wordt een fles in zijn richting gegooid. Vervolgens schiet hij, loopt weg en gooit hij het vuurwapen onderweg in een container. Niet lang na het incident wordt hij aangehouden, vlakbij de rechtbank waar de verdachte nu terechtstaat.”

Hoge celstraf geëist, ondanks ophitsende rol vrijgezellengroep

Toch verdient het gedrag van de vrijgezellengroep ‘geen schoonheidsprijs’, aldus het OM. Toch vindt de openbaar aanklager dat er daardoor geen reden is voor een lagere strafeis: “Dit heeft te maken met de aanvallende en dreigende houding van de verdachte. Hij heeft het opgezocht en gelet op alle omstandigheden zie ik geen andere optie dan kaal afstraffen.”

Het OM rekent het M daarnaast aan dat hij geen verantwoordelijkheid lijkt te nemen voor zijn daden, terwijl familie en vrienden van Tromp nu met een groot gemis verder moeten: “In december beklaagde hij zich er vooral over dat hij de kerst niet met zijn familie kon doorbrengen. Dat de familie van het slachtoffer nooit meer kerst kan vieren met hun geliefde, hun vader, zoon, schoonzoon of vriend lijkt verdachte zich totaal niet te beseffen. Hij neemt geen enkele verantwoordelijkheid.”

Zaak gaat donderdag verder, uitspraak volgt later

Donderdag mag de advocaat van M het woord voeren ter verdediging van de verdachte. Wanneer de rechtbank uitspraak doet, is nog niet bekend.