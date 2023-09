Zelf aardappels rooien op Nationale Aardappelrooidag

Een groot deel van de aardappels die in de gemeente Groningen verkocht worden, worden verbouwd door Van Zwol Landbouw. Zaterdag is er de mogelijkheid, op Nationale Aardappelrooidag, om een blik in de keuken van dit bedrijf te werpen.

Van Zwol Landbouw wordt gerund door Menko van Zwol, die daarbij geassisteerd wordt door een groot team. In het noorden van de provincie heeft Van Zwol diverse hectares landbouwgrond waar Bildtstars, Irenes, Dores en Frieslanders verbouwd worden. De aardappels worden in de regio verkocht. Ze zijn te vinden in supermarkten en worden gebruikt voor gerechten in horecazaken en cafetaria’s.

Derde editie

En toch weten zes op de tien mensen niet waar de groente en fruit, die zij eten, verbouwd wordt. Het thema van de Nationale Aardappelrooidag is dan ook ‘eten om de hoek’, om de mensen bewust te maken wat er allemaal in hun eigen regio verbouwd wordt. De Nationale Aardappelrooidag wordt voor de derde keer gehouden. Bij de editie van 2021 deed er één bedrijf mee, vorig jaar waren het er zes en op deze zaterdag openen negen bedrijven hun deuren. “Boeren stellen hun akkers open waarbij mensen zelf aardappels kunnen rooien”, laat de organisatie weten. “De dag belooft een leerzaam en gezellig programma voor het hele gezin.”

Patat

Van Zwol laat weten er klaar voor te zijn: “Iedereen die iets wil weten over de aardappel is bij ons welkom. Mensen mogen zelf aardappels rooien, er is een springkussen en we hebben natuurlijk patat van vers gerooide piepers.” Van Zwol Landbouw is te vinden aan de Lage Trijnweg 13 in Spijk. De deuren zijn geopend van 11.00 tot 16.00 uur.