Zaterdag rondleiding voor doven in stadhuis

Foto: Chris Bakker

Gemeenteraadsleden geven komende zaterdag 9 september, tijdens Open Monumentendag, rondleidingen in het stadhuis voor doven en slechthorenden.

Met medewerking van een tolk NGT laten ze belangstellenden het stadhuis zien, en vertellen ze over hun werk als raadslid. De rondleiding voert onder meer langs de trouwzaal, de werkkamer van de burgemeester, de twee raadszalen en de vele schilderijen. De raadsleden geven ook uitleg hoe de gemeentepolitiek in Groningen werkt.

Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Initiatiefnemer is raadslid Justine Jones: “de aanwezigheid van een tolk Nederlandse Gebarentaal betekent dat het stadhuis op Open Monumentendag toegankelijker is voor een grotere groep bezoekers.”

Er zijn zaterdag twee rondleidingen, vanaf 10.30 uur en 12.00 uur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via aanmeldencvd@gmail.com.