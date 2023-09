Zaterdag nog wisselvallig, daarna droog, meer zon en aangename temperaturen

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Het weer in Groningen wordt de komende dagen steeds iets beter. Zaterdag kent met name in de middag nog een aantal buien, maar ook de zon laat zich af en toe zien. Daarna breekt een droge periode aan, waarbij de temperatuur elke dag steeds een graadje oploopt tot de tweede helft van volgende week.

In de nacht naar zaterdag vallen nog een paar buien, maar tegen de ochtend wordt het droog. Dan laat ook de zon zich wat zien tussen de wolken. De regen is slechts kort uit de lucht en tegen het middaguur neemt de kans op een bui weer toe. Daar kan heel misschien een slag onweer bij zitten. Tussen buien door schijnt af en toe de zon tussen de wolken die de overhand hebben. De temperatuur klimt tot een graad of 17 bij een matige wind, draaiend van het zuidwesten naar het westen.

Zaterdagavond trekken de laatste buien weg uit onze regio en wordt het droog. De nacht naar zondag blijft waarschijnlijk droog en zondagochtend breekt de zon steeds vaker door de wolken. De wind draait naar het zuiden en waait met matige kracht. Het kwik loopt op naar 18 graden.

Na het weekend viert de nazomer een paar dagen hoogtij. Met 22 graden, zonnestralen tussen de wolken en matig windje uit het zuiden loopt de temperatuur op naar een graad of 22. De kans op een bui is vrijwel nihil. Pas donderdag kan er verandering optreden in dit weerbeeld. Dan doemen een paar lagedrukgebieden op vanaf de Atlantische Oceaan, die de kans op neerslag vergroten.