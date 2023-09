Zaterdag fractie minder warm; dinsdag gaat temperatuur echt fors naar beneden

Foto: Sebastiaan Scheffer

De zaterdag die iets koeler lijkt te worden dan de afgelopen dagen vormt slechts een minimale onderbreking in het aanhoudende (na)zomerweer. Maar weerman Johan Kamphuis ziet maandag een laatste piek in het warme weer, gevolgd door een buienfront wat koeler weer meebrengt onze kant op.

Zaterdag wordt volgens Kamphuis iets minder zonovergoten dan de afgelopen dagen: “De dag begint met kans op een mistbank. Verder is er veel zon, maar is het iets minder stralend dan voorbije dagen. Met 27 graden is het ook een fractie minder warm. De wind die is gedraaid naar het westen tot noordwesten is verantwoordelijk voor de kleine veranderingen.”

In de nacht naar zondag daalt het kwik tot een graad of 16 en er is dan opnieuw kans op een paar mistbanken: “Met 28 of 29 graden wordt het weer warmer. Er is veel zon, al ontstaan er ook een paar stapelwolken bij een zwakke of matige wind uit het oosten tot zuidoosten. Er volgt een zwoele nacht met minima die in de Stad niet onder de 20 graden duiken.

Maandag lijkt voorlopig de laatste dag met zonovergoten zomerweer, besluit Kamphuis: “Het kwik piekt nog eenmaal tot 28 á 30 graden. Het is broeierig en benauwd, met eerst zon en in de middag toenemende bewolking gevolgd door een verspreide (onweers)bui. In de avond en nacht volgen meer buien en die ruimen de hitte op. Ook dinsdag vallen er een paar buien met kans op onweer. bij temperaturen tussen de 23 en 25 graden. Warm, maar de hitte is verdreven. Woensdag en donderdag wordt het amper 20 graden en in de nachten koelt het af tot onder de 10 graden.”