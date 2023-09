Zaterdag feestelijke opening nieuw Indoor Skatepark Colosseum

Foto: Bert Lanting

Het nieuwe indoor Skatepark Colosseum aan de Koningsweg wordt komende zaterdag geopend.

Het skatepark is begin vorig jaar verhuisd van de Travertijnstraat naar de Koningsweg. Het duurde lang om het park op te bouwen, maar dankzij een bijdrage vanuit de gemeente kwam het bouwtraject in mei in een stroomversnelling terecht.

De gemeente zegt dat ze, gezien de grote groep skaters, inliners, steppers en BMX-ers, veel baat heeft bij een veilig en kwalitatief hoogwaardig skatepark. De feestelijke opening wordt verzorgd door wethouder Inge Jongman van Sport, Verder zijn er die middag diverse wedstrijden, gevolgd door een openingsfeest.