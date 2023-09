Zaterdag 7 oktober: najaarsschoonmaak Noorderplantsoen

Foto: © Fotografie Rieks Oijnhausen ©

Mensen die willen meehelpen met de traditionele najaarsschoonmaak van het Noorderplantsoen, kunnen de datum van zaterdag 7 oktober in hun agenda zetten.

Tineke en Tonny Evers en Ronald Katee, buurtgenoten en liefhebbers van het plantsoen, organiseren al jaren deze schoonmaak, in samenwerking met de gemeente Groningen. Iedereen is welkom om zoveel mogelijk rotzooi uit het plantsoen op te ruimen. De ervaring heeft geleerd dat er veel rommel in het struikgewas ligt.

Iedereen die mee wil helpen, is vanaf 10 uur 45 welkom bij restaurant Zondag, midden in het plantsoen. Het restaurant zorgt voor iets te drinken en wat lekkers. Ook wordt gezorgd voor zakken, grijpers en handschoenen. De klus is rond 12 uur 30 geklaard.