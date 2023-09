Zakpaal in de Steentilstraat weggehaald

De paal wordt verwijderd (foto: Rieks van Oijnhausen)

De zakpaal in de Steentilstraat moest voorkomen dat auto’s buiten de laad- en lostijden tussen 5:00 en 12:00 uur vanaf Damsterdiep / Schuitendiep de straat in reden. Na meer dan tien jaar van wisselende af- en aanwezigheid haalde de gemeente de paal deze maandag opnieuw weg.

‘Karin Dekkerpaal’ of ‘Paal van Dekker’, zoals de verkeerspaal ook wel genoemd wordt, werd voor het eerst in 2011 geplaatst op initiatief van toenmalig wethouder Karin Dekker. Er was destijds een hoop kritiek op de zakpaal. Er reden meerdere auto’s tegenaan, met hoog oplopende kosten tot gevolg. Daarnaast klaagden winkeliers over de slechte bereikbaarheid van de straat. De paal werd destijds weggehaald, maar in 2019 opnieuw geplaatst.