Foto: Google Streetview

De gemeente wil de Zaagmuldersweg in de Oosterparkwijk veranderen in een buurtstraat waar slechts dertig kilometer per uur gereden mag worden. Dat is nu vijftig kilometer.

In het stuk tussen het Wielewaalplein en het Damsterdiep, dat is het grootste deel van de weg, komt meer groen en is er meer aandacht voor fietsers en voetgangers.

In buurtcentrum van Houten aan de Oliemuldersweg is maandag vanaf 18.00 uur een inloopavond over het onderwerp. Omwonenden kunnen daar ideeën inbrengen.