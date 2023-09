Wunderline en Lelylijn toch samen mogelijk op Hoofdstation

Het Groninger Hoofdstation zal geen onoverkomelijk obstakel vormen voor de Wunderline en de aanleg van de Lelylijn. Dit zeggen gedeputeerde Johan Hamster van de provincie Groningen en Bas ten Berge van Prorail.

Uit beantwoording van kamervragen door staatssecretaris Vivianne Heijnen bleek enkele maanden geleden eerder dat het niet mogelijk is om het Hoofdstation geschikt te maken voor deze snelle treinverbinding richting Duitsland. De Wunderline is de gewenste snelle verbinding van Groningen richting Bremen.

Bij de planning van het nieuwe hoofdstation in 2011 is ook geen rekening gehouden met de inpassing van de Lelylijn. Deze gewenste snelle verbinding moet de randstad per spoor beter bereikbaar maken met het noorden.