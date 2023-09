Woningbrand in Hoogkerk snel onder controle

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In een woning aan de Wobbe Hendrik Alkemastraat in Hoogkerk heeft zaterdagochtend korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 08.30 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit en hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. Omdat bij de melding duidelijk werd dat er nog een persoon in de woning aanwezig was, werd er direct ook een tweede tankautospuit opgeroepen. Volgens een nieuwsfotograaf viel het uiteindelijk allemaal wat mee. De bewoner had zelf een bluspoging gedaan. Daarna hebben brandweerlieden de situatie gecontroleerd.

De schade is beperkt gebleven. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand.