Woensdag zon en wolken, donderdag idem dito, vrijdag een enkele bui

Foto: Joris van Tweel

Woensdag zijn er perioden met zon, afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft droog, aldus weerman Johan Kamphuis. Met 23 graden wordt het een warme najaarsdag. De wind uit het zuidoosten is matig, kracht 3.

In de nacht van woensdag op donderdag is het zwoel, bij een minimumtemperatuur rond 17 graden. Donderdag zijn er wolkenvelden en schijnt af en toe de zon. Het blijft droog en bij een zwakke of matige wind tussen zuid en zuidoost wordt het 21 graden.

Vrijdag is er veel bewolking en valt er een enkele bui. Later op de dag klaart het op en verdwijnen de buien. Het wordt 18 of 19 graden bij een matige zuidwestenwind, kracht 4. In de nacht daalt de temperatuur naar 10 graden.

Zaterdag is het rustig weer met een afwisseling van zon en wolkenvelden. Het wordt zo’n 20 graden. Zondag is er meer bewolking en neemt de kans op wat regen toe. Dan wordt het 18 graden.