“Woensdag zeer warm, aan het eind van de week tropisch”

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Het is deze dagen volop zomerweer. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het aan het einde van de week tropisch warm worden.

“Woensdag is het vrijwel onbewolkt en zeer warm met 28 of 29 graden als maximumtemperatuur”, vertelt Kamphuis. “Er waait een zwakke of matige wind uit het oosten tot zuidoosten, windkracht 1 tot 3. In de nacht van woensdag op donderdag koelt het af naar omstreeks 15 graden.

Op donderdag en vrijdag zijn de veranderingen klein. Het is zonovergoten bij 28 of 29 graden. Lokaal kan het met 30 graden tropisch worden. Verder is het rustig weer bij een zwakke of matige wind in hoofdzaak uit oostelijke richtingen.”

“Tijdens het weekend kan er af en toe wat bewolking vanaf zee binnendruppelen en kunnen de vroege ochtenden beginnen met een mistbank. Toch blijft de zon een hoofdrol spelen, maar doet de temperatuur een klein stapje terug naar 26 tot 27 graden. Maandag gaan we nog eens op weg naar 28 tot de tropische 30 graden. In de nacht neemt de kans op een onweersbui al toe, en dinsdag neemt die kans verder toe, als koelere lucht vanaf de oceaan ons gebied binnen trekt. Dan gaan ook de scherpste kantjes van de hitte af, gevolgd door verdere afkoeling daarna.”

