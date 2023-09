“Woensdag eerst bewolking en in de middag zon, vanaf het weekend aangenaam najaarsweer”

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen hebben we nog regelmatig te maken met regen en harde wind. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis lijkt het weekend beter te gaan verlopen, waarbij er op zondag aangenaam najaarsweer in aantocht is.

“Woensdag is er eerst veel bewolking, maar klaart het in de loop van de dag op”, vertelt Kamphuis. “Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 21 of 22 graden. De wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. Donderdag begint de dag droog en schijnt de zon zo nu en dan. De temperatuur loopt op naar 18 tot 20 graden. Rond het middaguur volgt er regen. In de middag zijn er perioden met regen en is het slechts een graad of 15. Er waait een matige zuidenwind, windkracht 3.”

“Vrijdag is er af en toe zon en valt er in de loop van de dag een enkele bui. Het wordt 17 of 18 graden. Zaterdag valt er een enkele bui. Langs de Wadden is het een stuk natter. Verder is er zo nu en dan zon en wordt het 17 of 18 graden bij een matige westenwind, windkracht 4. Zondag blijft het droog en wordt het met geregeld zon, en niet al te veel wind, aangenaam najaarsweer bij 20 graden. Begin volgende week houdt dit vriendelijke weerbeeld aan.”

