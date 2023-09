Wie maakt dit jaar kans op de titel ‘Best Geklede Groninger’?

De foto’s van de castingsessies van Bergman verschijnen met regelmaat op de Instagram– en Facebookpagina van 050&Mode. Op basis van de foto’s van Bergman bepaalt een vakjury, bestaande uit Paul Vetter (eigenaar van schoenwinkel SchoenenZaken) en Elma van Keulen-Schukking (modevlogger), wie de best geklede Groninger van dit jaar gaat worden. Begin oktober wordt duidelijk wie er met een waardecheque van vijfhonderd euro vandoor gaat tijdens het 050&Mode-event.

“Ik ben vooral ook op zoek naar mensen met de X-factor”, zegt Bregman. “En of je stijl nou punk is, gothic of preppy: een verzorgd en eigen voorkomen, daar gaat het om.” Vorig jaar zette Bregman in totaal ruim 100 goed geklede Groningers op de foto. “Het was een succes want iedereen wilde meedoen!”