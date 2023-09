Wethouder opent vernieuwde bijenstal: “Weilanden zijn nog te vaak een groene woestijn”

In het Stadspark heeft wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) zaterdag de vernieuwde bijenstal geopend. De stal is uitgebreid met een gloednieuwe educatieruimte.

“Dit is ontzettend belangrijk”, vertelt Arnold ’t Hart van de imkervereniging Haren Paterswolde. “Over het algemeen weten mensen heel weinig van bijen. Hoe leven ze? Hoe blijven ze in leven? Wat doen ze? Door deze educatieruimte kunnen we dat allemaal laten zien. Het is een hele mooie ruimte geworden waar we groepen, van jong tot oud, kunnen ontvangen. Na een uitleg is het mogelijk, voor diegenen die dat durven, om in een naastgelegen ruimte de bijenkasten van binnen te kijken. De hele bijenstal draagt bij om het onderwerp beter onder de mensen te brengen.”

Bijenstal Stadspark

De bijenstal in het Stadspark bestaat al sinds 1980. De stal is te vinden in de hoek van het Stadspark, waar de Campinglaan uitkomt op de Peizerweg. Dit jaar is er een educatieruimte aangebouwd. Door het raam van de ruimte heb je goed zicht op de bijenkasten. De bedoeling is dat de komende tijd zowel jong tot oud informatie kan krijgen in de ruimte.

“Zonder bijen komt de mensheid onder druk te staan”

Die aandacht is ook nodig zegt ‘T Hart. “Zonder bijen is er minder voedsel voor mensen en komt de mensheid onder druk te staan. De prijzen van producten zullen gigantisch gaan stijgen.” Einstein heeft ooit de uitspraak gedaan dat als bijen uitsterven de mensheid binnen vier jaar volgt. “Dat zul je mij niet horen zeggen, maar de waarheid ligt wel in die richting. En dat is een situatie die niemand wil.”

“Weilanden zijn te vaak groene woestijnen”

Ondertussen moet geconcludeerd worden dat de bijen het moeilijk hebben. “In Groningen komen met name de honingbij en de wilde bij voor. Die soorten zie je steeds vaker met elkaar concurreren. En oké, soms kan zoiets gebeuren. Maar het zou niet moet gebeuren. Er zou ruimte genoeg moeten zijn. En daar hebben we wel een probleem. We kunnen stellen dat boerenbedrijven zeer optimaal werken. Hun weilanden zijn groene woestijnen. Er bloeien geen bloemen of klavers. Dat is heel slecht voor de bijen, maar ook voor de vogels. Grutto’s leven bijvoorbeeld van insecten. Door raaigras is er voor insecten en vogels niets te halen, waardoor de hele cyclus in gevaar komt.”

“Door het maaibeleid van de gemeente krijgen wilde planten en vlinders weer een kans”

Het positieve nieuws is dat er wel ontwikkelingen gaande zijn: “De gemeente hanteert een ander maaibeleid. Waar ik woon werd tot twee jaar geleden om de veertien dagen gemaaid. Nu is dat nog eens in het jaar. En je ziet gelijk het effect. Wilde planten komen tevoorschijn. Pinksterbloemen bloeien waar de vlinder ‘oranje tipje’ op af komen. Door de aanwezigheid van vlinders worden er weer eitjes afgezet. Dat zou nooit lukken als je het om de twee weken maait. Het zijn mooie stappen, en ik was ook heel blij dat de wethouder goed op de hoogte was. Je kon duidelijk merken zij heel goed weet waar ze over praat.”

“Proef in Oldehove”

Volgens ‘T Hart is er werk aan de winkel: “We zullen bijvoorbeeld boeren moeten overtuigen dat het anders kan. Onlangs heeft er in Oldehove een proef plaatsgevonden waarbij er naast gras over klaver groeide. Dat zorgde er voor dat er veel meer insecten kwamen. Het gras leverde wel minder melk op. Maar klaver daarentegen is weer heel gezond voor koeien, waardoor de dierenarts veel minder vaak uit hoefde te rukken. Onder de streep, want boeren kijken immers ook naar het financiële plaatje, bleef er meer geld over. En dat is een ontwikkeling waar we naar toe moeten. En kennis is daar een onderdeel van. En dat kunnen we gelukkig nu in het Stadspark op een hele mooie en professionele manier doen.”