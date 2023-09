Wesley Pechler en Janette Bosma op kieslijst Partij voor de Dieren

Fractievoorzitter Pechler en Raadslid Bosma. Bronnen: LinkedIn en Rijksuniversiteit Groningen

Fractievoorzitter Wesley Pechler en raadslid Janette Bosma van Partij voor de Dieren staan op concept-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van aankomende november. Dat maakt de partij donderdagmiddag bekend. Op 24 september wordt de lijst voorgedragen aan het partijcongres.

Pechler en Bosma staan in de conceptlijst op plaats 38 en 16. Momenteel heeft de Partij van de Dieren zes zetels in de Tweede Kamer. Volgens de Peilingwijzer, die peilingen van respectievelijk I&O Research en Ipsos/EenVandaag samenvoegt, kan de partij rekenen op tussen de zeven en tien zetels.

Het is niet allemaal koek en ei bij de Partij voor de Dieren. Vorige week maakte het bestuur van de partij bekend dat Esther Ouwehand, de huidig fractievoorzitter in de Tweede Kamer, niet meer werd voorgedragen als lijsttrekker. Dit zou te maken hebben met meerdere meldingen van mogelijke integriteitsschendingen. Pechler gaf toen aan: “Het bestuur van de Partij voor de Dieren is knettergek geworden. Ik steun Ouwehand volledig, en geen enkele steun voor de politieke spelletjes die de oprichters van de partij al sinds het begin aan het spelen.” Ondertussen is Ouwehand weer lijsttrekker en is het bestuur van de partij opgestapt.