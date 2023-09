Wereld Alzheimer Dag: ”Sommige handelingen worden onmogelijk”

Deze donderdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag, met dit jaar als thema ‘’Samen aan tafel’’ De afdeling in Groningen organiseert verschillende evenementen om méér bekendheid aan dementie te geven.



Alle afdelingen van Alzheimer Nederland organiseren activiteiten om meer bekendheid te geven aan het onderwerp dementie. Er zijn veel activiteiten op deze dag in Groningen en de provincie, zo is er een high tea in een verzorgingshuis in Vinkhuizen. En kun je één keer in de maand het Alzheimer Café bezoeken.

”Dementie is een verzameling van symptomen waarbij geheugenverlies een grote rol speelt,” vertelt Tineke Runia, voorzitter namens Alzheimer Nederland. Van de mensen met dementie heeft ongeveer 65 procent de ziekte van Alzheimer. Bij 22 procent ligt de oorzaak van dementie bij problemen in de doorbloeding van de hersenen. ”Als je Alzheimer hebt, heb je vooral last van geheugenverlies, je gedrag verandert en de meest simpele handelingen, zoals wassen, worden moeilijk.’

Afdeling Groningen organiseert activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten, behartigt hun belangen en wijst de weg naar hulp. De afdeling is actief in de gemeenten Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerkwartier en Westerwolde. Voor meer informatie ga naar www.alzheimer-nederland.nl

Tineke Runia was te gast in de OOG Ochtendshow, je kunt het interview hieronder beluisteren.