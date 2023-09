Weinig kans op Groningse ChristenUnie-inbreng in Tweede Kamer

Foto: Anne-Paul Roukema / christenunie.nl (CC-BY-SA-4.0)

De drie Groningers die de ChristenUnie op de kandidatenlijst heeft gezet voor de Tweede Kamerverkiezingen van november lijken (vooralsnog) weinig kans te maken om een zetel te bemachtigen.

Stieneke van de Graaf staat met een negende plek op de lijst het hoogst van alle Groningers. Met vijf zetels in de peilingen lijkt een terugkeer in de Tweede Kamer vooralsnog niet voor de hand liggend. Dat was in 2021 ook het geval, maar na de langdurige formatie kreeg Van der Graaf alsnog een blauwe stoel toen Carola Schouten zitting nam in het kabinet als minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

Ook Stadjers Mark Treurniet (plek 20) en Antrude Oudman (plek 37) staan op de lijst, maar lijken heel ver weg van een zetel. Treurniet is Universitair docent aan de RUG en penningmeester bij het Wetenschappelijk Instituut van de partij. Oudman werkt bij de Dienst Toeslagen van het ministerie van financiën en is op dit moment steunfractielid van de Statenfractie van de ChristenUnie.