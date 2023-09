Weekend verloopt grotendeels droog en zacht

Foto: Joris van Tweel

Het weer verloopt komend weekend grotendeels droog, met relatief milde temperaturen voor de tijd van het jaar. Het hele weekeinde weet de zon met enige regelmaat tussen de wolken door te prikken. Alleen zondag kent mogelijk een ietwat natte start.

Zaterdag blijft het droog en laat de zon zich regelmatig zien. Het wordt één of twee graden kouder dan vrijdag, maar met 19 graden blijft de temperatuur mild, bij een matige wind uit het zuidoosten. In de nacht naar zondag en zondagochtend kan er hier en daar een bui vallen in Groningen. In de middag trekken de buien weg uit onze regio en klaart het op. De temperatuur keert terug naar maximaal 21 graden, opnieuw bij een matige wind uit het zuidoosten.

De eerste dag na het weekend brengt weinig verandering, al zal de zon een stuk minder te zien zijn. De thermometer doet er dan nog een graadje bovenop ten opzichte van zondag. Maandagavond neemt de kans op een bui toe en dinsdag kan het wat onstuimig worden. Het lijkt erop dat dit slechts een herfstprikje zal zijn in het milde nazomerweer.