Weekend opmaat naar zonnig, droog en aangenaam nazomerweer

Een zomers gezicht op de Noordermolen langs de Zuidwending - Foto: Joris van Tweel

Ondanks een kleine kans op wat sputtertjes rond het middaguur vormt zaterdag de opmaat naar een periode met aangenaam (na)zomerweer. Gedurende het weekend kruipt de temperatuur elke dag een graadje omhoog en is de zon steeds vaker te zien. Na het weekend zijn de wolken ook nog eens zo goed als verdwenen en stijgt het kwik naar echte zomerwaardes in de tweede helft van de week.

Zaterdag verloopt zo goed als droog. Alleen rond het middaguur zou er nog een lokaal buitje kunnen vallen, maar die kans is klein. De wolken voor de zon houden de temperatuur nog wat in het gareel, met maximaal 21 of 22 graden en een zwakke tot matige wind uit het oosten.

In de nacht naar zondag betrekt de lucht wat en daalt het kwik naar een graad of 11. Buien zijn zondag niet meer terug te vinden in de buurt van Groningen. De temperatuur doet er nog een graadje bovenop en de wind waait zwakjes uit het westen tot noordwesten.

Na het weekend breekt het wolkendek verder open en beginnen ook de standen op de thermometer aan een gestage stijging. Maandag kunnen en paar kleine sluierwolkjes de temperatuur nog temperen tot 24 of 25 graden, maar daarna wordt het echt (na)zomers warm. De piek ligt voorlopig op donderdag, wanneer de 28 graden aangetikt lijken te worden. De zwak tot matige wind waait, op een paar draaien uit het zuiden na, uit oostelijke richting.