Waterbedrijf Groningen boort en sondeert eind deze maand in Westerbroekstermadepolder

De Westerbroekstermadepolder - Foto via Het Groninger Landschap

Om over een jaar een nieuwe transportleiding voor drinkwater aan te kunnen leggen, gaat het Waterbedrijf Groningen eind deze maand beginnen met voorbereidende werkzaamheden in de Westerbroekstermadepolder. De nieuwe waterleiding moet drinkwater gaan vervoeren tussen het pompstation in Onnen en Ruischerbrug.

Bezoekers van het natuurgebied kunnen tussen 27 september en 13 oktober een sondeertruck en een mechanische boorstelling tegenkomen. Deze opstelling gaat de bodem van het natuurgebied onderzoeken in het Natura 2000-gebied. Het onderzoek wordt afgestemd met gebiedsbeheerder Het Groninger Landschap om het natuurgebied zoveel mogelijk te ontzien tijdens het onderzoek.

Natuurliefhebbers hoeven volgens Het Groninger Landschap, de eigenaar van de Westerbroekstermadepolder, niet bang te zijn dat voor de nieuw aan te leggen leiding een lange sleuf door het gebied wordt gegraven. Het onderzoek naar de ondergrond is nodig, zodat de watertransportleiding via een gestuurde boring onder de polder door kan.

De nieuwe transportleiding is nodig, benadrukt het Groninger Landschap, omdat de drinkwatervoorziening in Groningen onder druk staat: “De werkzaamheden zijn in het belang van de leveringszekerheid van drinkwater aan de stad Groningen en het noordelijk deel van de provincie.”

Als alles volgens plan verloopt, begint het waterbedrijf over iets meer dan een jaar aan de aanleg van de nieuwe transportleiding.