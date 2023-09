Wandelen door het riool: “Er brandt één lamp, en voor de rest helemaal niets” (foto’s)

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het klinkt niet als het meest aantrekkelijke uitje op een zonnige zaterdag: wandelen door het Groningse riool. Toch kon de Ontdekdag van het Riool op honderden bezoekers rekenen.

“Ik wilde dit heel graag eens bekijken”, vertelt Mike. Samen met zijn broer is hij naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde getogen. “Dit is de derde en laatste locatie die we bezoeken. We zijn vanochtend begonnen aan het Kattendiep waar je echt het riool in kon. Je kon door de buizen lopen, en dat was een hele bijzondere gewaarwording. Daarna zijn we naar een gebouw aan het Damsterdiep gegaan waar alle Groningse riolen bij elkaar komen, waarna het richting Garmerwolde gaat, en daar staan we nu.”

“Het engste is als je door het deksel kruipt”

Op de vraag wat de meeste indruk maakte roept Mike resoluut dat dit het Kattendiep is. “Weet je wat ik zo bijzonder vind? Dat je daar dagelijks langs loopt. Dat er vrachtwagens en bussen door die straat rijden, terwijl er onder die straat een heel stelsel aan rioolbuizen ligt.” Op de vraag of het niet eng is om af te dalen: “Je weet waar je je voor hebt opgegeven. Het engste is dat je door het deksel naar beneden kruipt. Halverwege was er een zuurstofpomp geplaatst, waar ook een lamp hing, en voor de rest was het donker, heel donker.”

Tekst gaat verder onder de foto:





Op de Ontdek kon je door het riool lopen. Foto: Mike Weening – Weening Fotografie

“Buizen staan meestal droog”

De bezoekers worden rondgeleid door een medewerker. Die vertelt dat de buizen onder het Kattendiep in principe altijd droog staan. Alleen bij hevige regenval lopen de buizen vol. Mike: “En als het heel erg extreem is, dan kan er een afschot geopend worden, zodat het water afgevoerd kan worden via de Diepenring. Maar dat is in hele uitzonderlijke situaties.”

“Water dat je thuis doorspoelt, komt in Garmerwolde terecht”

Ook in Garmerwolde krijgen de bezoekers een rondleiding. “Wat ik wel heel leuk vond is dat je een soort koptelefoon op kreeg. In het gebouw is er erg veel lawaai, omdat de pompen aan het draaien zijn. Degene die de rondleiding verzorgde was via een microfoontje te horen. Dat ging heel goed. En het was heel interessant om te zien hoe het water dat je thuis doorspoelt, in Garmerwolde gezuiverd wordt.”

Al het water dat je vasthoudt komt niet in het riool

Met de Ontdekdag wil de gemeente, samen met de waterschappen en Waterbedrijf Groningen, laten zien wat er allemaal bij riolering komt kijken. En ook wat mensen zelf kunnen ondernemen om overlast te beperken. Want al het water dat je vasthoudt, komt niet in het riool terecht, zo luidt de boodschap. Belangrijk ook, want door de klimaatopwarming kunnen regenbuien steeds heviger uitpakken. “Ik kijk terug op een hele interessante dag”, vertelt Mike. “Maar misschien was het wel een beetje te warm om dit te doen.”