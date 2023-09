Waar in Groningen moet je wel of niet naar de wc gaan? Een vriendengroep heeft hierop het antwoord

Foto's: @toiletsingroningen

Op welke wc’s in Groningen moet je wel of juist niet je behoefte doen? Het is af en toe een verrassing, maar gelukkig is er een oplossing: Toilets in Groningen. Via deze Instagrampagina laat een groep Groningse vriendinnen recensies achter over verschillende toiletten: van het UMCG tot het Forum en alle horeca komt ook voorbij.

Het idee voor de pagina ontstond op een verjaardagsfeestje. Vriendinnen Kim, Ginevra, Karlijn, Imke en Eniko hielden zich al langer bezig met de kwaliteit van toiletten en vonden het daarom de tijd om een platform te maken waar zij hun oordeel over de Groningse toiletten konden verspreiden. “Zo doen we dat één keer per week”, zegt Eniko.

Een voorbeeld van het werk van Toilets van Groningen:

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door toilets in groningen (@toiletsingroningen)

Grote Markt

Aan de Grote Markt is er een ondergronds openbaar toilet. Een wc die nog niet door de groep is gerecenseerd. Het toilet is ontworpen in 1926 en heeft een monumentale status. Een aantal jaar geleden werd het nog gerestaureerd. Tijd om eens een kijkje te nemen bij deze monumentale wc. Kim en Ginevra zijn deze keer aan de beurt om een recensie te doen en lopen gezamenlijk de trap af richting “het kleinste kamertje”. “We zijn heel erg benieuwd”, zegt Kim nog enthousiast. Maar bij aankomst is er gelijk een enorm kritiekpunt: het betreden van het ondergrondse toilet kost €0,50. “Ja, dit is wel erg. Je moet toch gewoon overal gratis naar de wc kunnen”, oordeelt Kim.

Nadat de deur van een wc-hokje wordt opengetrokken, worden de meiden niet vrolijker gemaakt. “We geven ook punten voor creativiteit en ik zie niets creatiefs.” Helaas blijft het daar niet bij. “Er zit geen deksel op de bovenkant. En dit is echt het meest goedkope wc-papier dat je kan kopen. Hier heb je niks aan.” De stemming is niet opperbest.

Toch zijn er ook positieve punten. “De prullenbak is heel erg belangrijk, vooral op een vrouwen-wc. Veel van die wc’s hebben dat niet, maar deze gelukkig wel.” De wc-borstel blijkt ook nog eens sprankelend schoon te zijn. “Dat hebben wij wel eens erger gezien. In het Forum bijvoorbeeld hebben ze niet eens een wc-borstel. Dat merk je wel aan wc’s. Die zijn niet zo schoon.”

Impact op de Groningse toiletten

Dat recenseren van toiletten is niet zo maar iets. Er moet aan veel dingen gedacht worden: “Er moet genoeg ruimte zijn, het liefst een haakje om je tas of jas op te hangen, de toiletbril, de wc-borstel, reiniger”, zegt Ginevra. “Je staat er niet bij stil, maar er zijn veel dingen die een wc goed of slecht kunnen maken.”

“We hebben ook van bedrijven gehoord dat ze ons dankbaar zijn”, vervolgt Kim. “Na een recensie hebben sommigen hun wc verbeterd en ons weer uitgenodigd. Toen zijn wij teruggegaan en gaven we twee punten hoger. Wij hebben een soort impact op de Groningse wc’s!”

Wanneer Kim en Ginevra de trap naar boven pakken, wordt het gemiddelde van de punten berekend: “Een keurige 6,9”, zegt Kim. “Wel gaat er een punt af omdat je moet betalen. We zouden het toilet niet aanraden, maar het is wel een voldoende. Maar als ik op de Grote Markt zou staan, zou ik hier niet per se heengaan.”

Het beste en slechtste toilet

Ondertussen heeft de vriendengroep al meer dan vijftig toiletten in de stad beoordeeld. De slechtste wc vind je momenteel in het Noorderplantsoen. Met maar liefst een beoordeling van 0,1 is er weinig positiefs te melden over het openbare toilet. “Die geur krijg ik nooit meer uit mijn neus”, aldus Kim. “Ik zou alle Groningers afraden om deze wc te bezoeken.”

En het beste toilet? Dat vind je bij restaurant de Kater aan het Gedempte Kattendiep. Met een 9,8 is het de ultieme uitschieter binnen de ranglijst van toiletten. “Alles klopt aan die wc”, concludeert Ginevra.