VVG leeft weer, maar verliest wel ruim van SV Bedum

VVG-Bedum (Foto Martijn Minnema)

Even leek het er op dat VV Groningen (VVG dus) ter ziele was gegaan. De elftallen werden in februari dit jaar uit de competitie gehaald en de club leek op te houden met bestaan. Na de herstart was vandaag de eerste competitiewedstrijd. Thuis tegen Bedum werd met 1-5 verloren.

De Koninklijke Nederlandse Voetbal Bureaucraten

Erg veel steun van de KNVB was er niet geweest voor VVG nadat men de stekker er weer in wilde steken. Sterker nog, vanuit de bond was er louter tegenwerking en dwarsliggerij. Pas na de dreiging van een kort geding ging de KNVB overstag en mocht VVG weer verder. “Formeel waren we niet opgehouden te bestaan, we hadden enkel de teams uit de competitie gehaald”. De KNVB dacht daar anders over en ging voor de herstart liggen. Die er dus toch kwam, ondanks en zeker niet dankzij de KNVB.

Tweede in plaats van vijfde klasse

Daarnaast bleek nadat de overschrijvingsperiode al voorbij was dat VVG niet, zoals men verwacht had, in de vijfde klasse verder ging, maar in de tweede klasse. Gevolg is dat VVG een selectie op vierde of vijfde klasse niveau heeft samengesteld, die waarschijnlijk tekort gaat komen voor de tweede klasse. “Geen probleem”, aldus Oscar Groenboom, één van de mensen achter de herstart, “We bestaan nog, dat is het belangrijkste en onze ambitie is een gezellige club op top derde klasse niveau te worden. Maar als we dit op tijd hadden geweten waren er een aantal spelers bij VVG gebleven die geen zin in de vijfde klasse hadden, maar wel in de tweede klasse mee hadden gewild”.

VVG-Bedum

Vanmiddag dan de eerste wedstrijd in de Tweede Klasse, thuis tegen Bedum. Dat werd wel gezien als een graadmeter. Maar zonder rustpunt achterin Gregory Daalman en de ervaren Regilio Holder op het middenveld kwam VVG vanmiddag uiteindelijk te kort tegen Bedum. Tot een kwartier voor tijd deed het nog aardig mee, maar na de 1-3 in de 75′ minuut was het over voor VVG en liep Bedum uit naar 1-5.

De beginfase verliep nog redelijk opgaand, maar waar VVG twee mogelijkheden niet goed uitspeelde sloeg Bedum na 9 minuten wel toe. Robert Kwant kreeg te veel tijd en ruimte en schoot van buiten de zestien raak, 0-1. Daarna drong VVG Bedum een periode terug, echter zonder tot serieuze kansen te komen. Bedum nam gaandeweg het initiatief weer over en de 0-2 hing in de lucht. En viel kort voor rust, een herhaling van de 0-1, alleen stond Bedum captain Kwant nu wat dichterbij het doel, rust 0-2.

VVG rechtte na rust de rug en ging op jacht naar de aansluitingstreffer die zes minuten na rust ook viel. Stefan Bolt schoot raak en bracht de spanning terug. In de 25 minuten daarna deed VVG goed mee, al waren ook in die fase de beste en meeste kansen voor Bedum. Toch was VVG een aantal keren dichtbij de 2-2. Nadat Mark Kruizinga in de 76′ minuut een rebound binnen tikte voor de 1-3 was het verzet wel gebroken. Vijf minuten later scoorde Robert Kwant met zijn derde van de middag de 1-4 en vlak voor tijd kopte Robin ten Kate uit een hoekschop de 1-5 binnen.