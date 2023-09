Vrouw aangehouden voor mishandelen handhaver

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Agenten hebben maandagmiddag een vrouw aangehouden voor het mishandelen van een handhaver. Dat is dinsdagavond bekendgemaakt op sociale media.

“Wij kregen een melding binnen dat een vrouw voorbijgangers aan het uitschelden zou zijn”, schrijft Handhaving Groningen. “Ook zou de vrouw aan het schreeuwen zijn. Wij zijn daarop naar de locatie gegaan, en troffen de vrouw al snel aan. We wilden met haar in gesprek gaan om te kijken wat er aan de hand was, en of er ook hulp geboden kon worden. De vrouw wilde echter nergens aan meewerken.”

Al snel begon ze daarop te schoppen in de richting van een Handhaver. “Ook werd één van de collega’s gekrabd. Hierop is ze aangehouden. Politieagenten hebben de vrouw overgebracht naar het cellencomplex.”