Foto: 112 Groningen

Op de zuidelijke ringweg (N7), in de inmiddels bekende bocht bij Industrieterrein Driebond, is vrijdagochtend opnieuw een vrachtwagen op de zijkant geraakt.

De Brandweer, Rijkswaterstaat en andere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

De politie is bezig met een onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Eén rijstrook van de ringweg is afgesloten in verband met het ongeval.