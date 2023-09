Voormalig kickbokser en drugsbaron verzorgt clinic bij Leger des Heils

Impressie: Adema Architecten

Voormalig kickbokser en drugsbaron Joop Gottmers verzorgt deze donderdag een clinic voor cliënten van het Leger des Heils.

Gottmers doet dat bij de locatie Beschermd Wonen aan de Van Swietenlaan. Bovendien vertelt hij aan de deelnemers van de clinic zijn levensverhaal, dat enkele jaren in boekvorm verscheen onder de titel ‘Knock Out’. Ook wordt nog een nieuw sporttoestel onthuld.

Gottmers heeft een bewogen leven achter de rug: hij werd in zijn kindertijd gepest, leerde van zich af te slaan en bleek een talentvolle kickbokser. Later rolde Gottmers de zware criminaliteit in en werd meermaals veroordeeld voor geweldsdelicten en drugshandel. Uiteindelijk bekeerde hij zich tot het christendom. Sindsdien vertelt hij overal zijn levensverhaal.

Het Leger des Heils hoopt dat Gottmers met zijn clinic en levensverhaal de cliënten kan inspireren richting herstel van het gewone leven.