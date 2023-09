Voorlopig geen spandoeken boven Groningse straten: ‘Vervanging muurankers en kabels dit seizoen onmogelijk’

Foto via Ruimte voor Jou (Gemeente Groningen

Wie een spandoek wil ophangen voor een evenement of een activiteit, komt voorlopig van een koude kermis thuis. De Groninger City Club (GCC) en de aannemer die de onveilige muurankers moet gaan vervangen, krijgen het werk door personeelsproblemen niet voor halverwege volgend jaar klaar.

Het probleem met de muurankers speelt al een aantal jaar. Een inspectie aan de spankabels en muurkabels liet toen zien dat een deel van de bevestiging van onder meer de kerstlampjes in de binnenstad niet aan nieuwe eisen voldeed.

De Groninger City Club en een aannemer zijn inmiddels begonnen met de vervanging van de spankabels en ankers. Maar dat ging niet vlekkeloos, met name omdat pandeigenaren daar schriftelijk toestemming voor moeten geven. Daarnaast is er een personeelstekort bij de aannemer en de stevige eisen van de gemeente en de afdeling monumentenzorg zorgen voor de manier waarop het werk gebeurt, maken het werk er volgens de GCC niet makkelijker op.

“Door de vertragingen en een ‘personeelsprobleem’ is de uitvoering voor dit seizoen onmogelijk is geworden”, schrijft Fred de Bruin namens de GCC. “Wij stellen ons er dan ook op in dat de betreffende werkzaamheden niet vóór medio 2024 kunnen worden opgestart. Voor het verlenen van vergunningen om spandoeken op te kunnen hangen zal dan voorlopig nog even geen sprake kunnen zijn.”

Ook de gemeente bevestigt dat er voorlopig geen spandoeken boven de weg kunnen hangen. De gemeente houdt een streefdatum van maart volgend jaar aan als einddatum van het probleem.